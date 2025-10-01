Тобольский теннисист завоевал награду командного чемпионата России
Золотую медаль командного чемпионата России по настольному теннису в дисциплине "спорт слепых" завоевал представитель спортивной школы №1 Тобольска Константин Авдеев.
Он защищал честь региона в составе сборной команды Тюменской области, сообщили в администрации Тобольска. По итогам напряженных соревнований команда заняла первое место, принеся Константину золотую медаль чемпионата.
Отметим, соревнования проходили с 3 по 7 октября в Екатеринбурге.