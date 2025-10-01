  • 13 октября 202513.10.2025понедельник
Тобольский теннисист завоевал награду командного чемпионата России

Спорт, 20:28 13 октября 2025

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Золотую медаль командного чемпионата России по настольному теннису в дисциплине "спорт слепых" завоевал представитель спортивной школы №1 Тобольска Константин Авдеев.

Он защищал честь региона в составе сборной команды Тюменской области, сообщили в администрации Тобольска. По итогам напряженных соревнований команда заняла первое место, принеся Константину золотую медаль чемпионата.

Отметим, соревнования проходили с 3 по 7 октября в Екатеринбурге.

