  • 13 октября 202513.10.2025понедельник
  • USD81,1898
    EUR94,0491
  • В Тюмени -1..-3 С 1 м/с ветер восточный

Более 50 тыс. тонн зерновых собрали аграрии в Аромашевском округе

Экономика, 18:42 13 октября 2025

Telegram-канал Игоря Власова | Фото: Telegram-канал Игоря Власова

50 тыс. 336 тонн зерновых и зернобобовых культур собрали аграрии в Аромашевском округе. Это 98% от плана, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Игорь Власов.

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых составила 23,7 центнеров с гектара. По валовому сбору достигнут второй показатель по округу за последние 30 лет.

"Уборку завершили девять хозяйств, пять хозяйств продолжают уборочную кампанию", - добавил глава Аромашевского округа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# аграрии , Аромашевский округ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:42 13.10.2025Более 50 тыс. тонн зерновых собрали аграрии в Аромашевском округе
15:26 13.10.2025Сбер: число регулярно сберегающих россиян выросло на 57 %
15:04 13.10.2025Паспорта готовности к отопительному сезону выдали семи округам Тюменской области
12:41 13.10.2025Уватский округ первым завершил обмолот зерновых и зернобобовых культур

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора