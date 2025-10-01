Более 50 тыс. тонн зерновых собрали аграрии в Аромашевском округе
50 тыс. 336 тонн зерновых и зернобобовых культур собрали аграрии в Аромашевском округе. Это 98% от плана, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Игорь Власов.
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых составила 23,7 центнеров с гектара. По валовому сбору достигнут второй показатель по округу за последние 30 лет.
"Уборку завершили девять хозяйств, пять хозяйств продолжают уборочную кампанию", - добавил глава Аромашевского округа.