  • 15 октября 202515.10.2025среда
  • USD79,9589
    EUR92,6816
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер юго-восточный

Тюменские авиамоделисты завоевали награду международных соревнований

Спорт, 18:47 15 октября 2025

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Первое место в составе сборной России завоевали тюменские авиамоделисты на "Кубке Востока", который прошел в Самарканде (Узбекистан). Открытые международные соревнования по авиамодельному спорту в классе F-2D (воздушный бой) были приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На легендарном учебно-тренировочном стадионе "Динамо" собрались сильнейшие пилоты Центральной Азии и России. Спортсмены экипажа из центра технических видов спорта Дворца "Пионер" Александр Колмаков и Евгений Гончаров стали серебряными призёрами соревнований. Под руководством старшего тренера-преподавателя Владимира Колмакова они продемонстрировали мастерство, точность и настоящий боевой дух.

"Эта медаль – дань уважения подвигу предков, чья победа вдохновляет на великие свершения. Поздравляем наших чемпионов и желаем им новых высот – как в небе, так и в жизни", - отметили в пресс-службе учреждения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# авиамодельный спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:47 15.10.2025Тюменские авиамоделисты завоевали награду международных соревнований
10:46 15.10.2025Матчи чемпионата России по баскетболу стартуют в Тобольске
21:08 14.10.202517 юных футболистов из Тобольска обучаются по профессиональным методикам ПФК ЦСКА
17:05 14.10.2025Команды тюменских школьников сыграют в "перестрелку" и шахматы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора