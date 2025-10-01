Тюменские авиамоделисты завоевали награду международных соревнований

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Первое место в составе сборной России завоевали тюменские авиамоделисты на "Кубке Востока", который прошел в Самарканде (Узбекистан). Открытые международные соревнования по авиамодельному спорту в классе F-2D (воздушный бой) были приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На легендарном учебно-тренировочном стадионе "Динамо" собрались сильнейшие пилоты Центральной Азии и России. Спортсмены экипажа из центра технических видов спорта Дворца "Пионер" Александр Колмаков и Евгений Гончаров стали серебряными призёрами соревнований. Под руководством старшего тренера-преподавателя Владимира Колмакова они продемонстрировали мастерство, точность и настоящий боевой дух.

"Эта медаль – дань уважения подвигу предков, чья победа вдохновляет на великие свершения. Поздравляем наших чемпионов и желаем им новых высот – как в небе, так и в жизни", - отметили в пресс-службе учреждения.