Тюменцам расскажут, как получить грант Президентского фонда культурных инициатив
Практикум :"Как получить грант Президентского фонда культурных инициатив" состоится в администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) 17 октября. Начало – в 15 часов, сообщает информационный центр правительства региона.
На интенсиве помогут правильно оформить заявку. К участию приглашаются представители НКО, бизнеса и муниципальных учреждений.
В качестве спикеров выступят директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева, руководитель проектного офиса ПФКИ в Тюменской области Елена Мхитарян.
Контакты для аккредитации: 8-919-958-65-03. Возрастное ограничение: 18+.
Напомним, прием заявок на конкурс стартовал 15 октября и продлится до 2 декабря.