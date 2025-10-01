  • 16 октября 202516.10.2025четверг
  • USD78,8390
    EUR91,7258
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер юго-восточный

Тюменцам расскажут, как получить грант Президентского фонда культурных инициатив

Общество, 21:07 15 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Практикум :"Как получить грант Президентского фонда культурных инициатив" состоится в администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) 17 октября. Начало – в 15 часов, сообщает информационный центр правительства региона.

На интенсиве помогут правильно оформить заявку. К участию приглашаются представители НКО, бизнеса и муниципальных учреждений.

В качестве спикеров выступят директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева, руководитель проектного офиса ПФКИ в Тюменской области Елена Мхитарян.

Контакты для аккредитации: 8-919-958-65-03. Возрастное ограничение: 18+.

Напомним, прием заявок на конкурс стартовал 15 октября и продлится до 2 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гранты , Президентский фонд культурных инициатив

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:07 15.10.2025Тюменцам расскажут, как получить грант Президентского фонда культурных инициатив
20:12 15.10.2025Дополнительные меры поддержки военнослужащих рассмотрели в Госдуме
20:04 15.10.2025Строительство магистральной улицы имени Фармана Салманова завершили в Тюмени
19:03 15.10.2025Роман Чуйко отмечает высокую вовлеченность участников проекта “Боевой кадровый резерв”

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора