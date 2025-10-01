  • 17 октября 202517.10.2025пятница
Минпросвещения России определило для школьников сроки ОГЭ и ЕГЭ на 2026 год

Общество, 19:22 17 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Минпросвещения России определило для школьников сроки ОГЭ и ЕГЭ на 2026 год. Данные опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ведомство.

Проведение досрочного периода ЕГЭ планируется с 20 марта по 20 апреля, основного периода — с 1 июня по 9 июля, дополнительного — с 4 по 25 сентября.

Проведение ОГЭ для выпускников 9-х классов также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 18 мая), основной (с 2 июня по 6 июля) и дополнительный (с 3 по 25 сентября).

Также министерство вместе с Рособрнадзором подготовило расписание государственного выпускного экзамена (ГВЭ), который в упрощенном виде сдают школьники с ограничениями по здоровью, те, кто в силу определенных обстоятельств не может пройти стандартный экзамен. В основной период проведения для выпускников 9-х классов сдача экзамена по математике запланирована на 2 июня, по русскому языку — 9 июня, а предметы по выбору школьники будут сдавать 5 и 16 июня.

Выпускники 11-х классов в рамках ГВЭ будут сначала сдавать русский язык — 4 июня, потом математику — 8 июня. Резервные дни — 22 и 23 июня.

# ЕГЭ , Минпросвещение , ОГЭ , школьники

