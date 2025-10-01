  • 17 октября 202517.10.2025пятница
На закрытие летнего фестиваля лиги дворового спорта в Тюмени приедет актер Игорь Ознобихин

Спорт, 16:36 17 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Закрытие летнего фестиваля Лиги дворового спорта состоится на территории гимназии № 21 в Тюмени 19 октября. Специальным гостем станет российский актёр кино, наиболее известный по роли участкового в сериале "Реальные пацаны" - Игорь Ознобихин.

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города, в уличной программе запланированы межгородские финалы по футболу, волейболу и баскетболу с участием команд из Тюмени, Ишима, Ханты-Мансийска и других городов. Шахматный турнир пройдет в помещении гимназии, вход свободный.

Команды-победители получат медали, а игроки — индивидуальные призы.

Начало в 11 часов. Возрастное ограничение: 0+

# массовый спорт , футбол , шахматы

﻿
