На закрытие летнего фестиваля лиги дворового спорта в Тюмени приедет актер Игорь Ознобихин
Закрытие летнего фестиваля Лиги дворового спорта состоится на территории гимназии № 21 в Тюмени 19 октября. Специальным гостем станет российский актёр кино, наиболее известный по роли участкового в сериале "Реальные пацаны" - Игорь Ознобихин.
Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города, в уличной программе запланированы межгородские финалы по футболу, волейболу и баскетболу с участием команд из Тюмени, Ишима, Ханты-Мансийска и других городов. Шахматный турнир пройдет в помещении гимназии, вход свободный.
Команды-победители получат медали, а игроки — индивидуальные призы.
Начало в 11 часов. Возрастное ограничение: 0+