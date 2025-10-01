  • 20 октября 202520.10.2025понедельник
  • USD80,9834
    EUR94,5835
В Тобольске реконструировали водоочистные сооружения при поддержке ФРТ

Экономика, 17:37 20 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водоочистные сооружения Жуковского водозабора реконструировали в Тобольске по программе с привлечением льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния. Об этом сообщает Фонд развития территорий.

Всего в России по данной программе ввели 27 объектов, в том числе 23,1 км сетей. Это одно из многих направлений деятельности ФРТ, главная цель – поддержка модернизации инфраструктуры по всей стране.

"За 9 месяцев 2025 года с привлечением целевых субсидий из федерального бюджета, льготных займов за счет средств ФНБ, а также инфраструктурных кредитов в регионах страны ввели в эксплуатацию 226 объектов, в том числе 457,1 километра инженерных сетей, что повысило качество жизни сотен тысяч россиян", - рассказал генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

По его словам, в рамках программы модернизации с участием финансовой поддержки из федерального бюджета за девять месяцев в регионах ввели в эксплуатацию 106 объектов, включая 222,3 км коммунальных сетей и семь объектов производственного назначения.

С привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов завершили 34 объекта и мероприятия в сфере ЖКХ, в том числе 31,3 км инженерных сетей, а с участием специальных казначейских кредитов – 59 объектов и мероприятий, включая 180,4 км сетей.

# ЖКХ , станция водоочистки , Тобольск , чистая вода

