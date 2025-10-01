Первую снежную трассу подготовили в "Жемчужине Сибири" Тюмени к новому сезону

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Первую снежную трассу подготовили в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужине Сибири" Тюмени к новому сезону. Кадрами поделилась председатель городской думы и руководитель правления региональной федерации лыжных гонок и биатлона Светлана Иванова в своем Telegram-канале.

"На трассу выйдут спортсмены сборной Тюменской области по лыжным гонкам и биатлону, юниоры сборной страны по лыжным гонкам, а также биатлонисты Ямало-Ненецкого автономного округа", - уточнила Светлана Иванова.

Она отметила, что спортсмены уже на текущей неделе начнут подготовку к спортивному сезону 2025-2025 годов.