В Тюменской области оптимизировали работу газовозов для безопасной перевозки топлива на АГЗС

Общество, 16:03 21 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Систему умного мониторинга на специализированном транспорте логистической компании, осуществляющей перевозки топлива по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам внедрила компания МТС. Всего до конца 2025 года планируется оборудовать "цифрой" восемь газовозов, что позволит существенно повысить безопасность перевозок и оптимизировать логистику между регионами.

Система мониторинга, установленная на топливозаправщиках, позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение, пробег и маршруты транспорта. Навигационное оборудование отслеживает скорость и фиксирует опасное сближение с другими автомобилями, что позволяет минимизировать риски ДТП. Вся аналитика доступна в онлайн-формате и интерактивных отчетах, помогая оперативно менять маршруты на промышленные объекты, АГЗС и управлять работой автопарка. Цифровое решение способствует улучшению дисциплины и стиля вождения, а также сокращению топливных издержек.

Как пояснили в пресс-службе МТС, многие компании работают на несколько регионов, когда есть необходимость контролировать протяженную транспортно-логистическую цепочку, которая пролегает далеко от головных офисов и заводов. Так, например, аналогичная система мониторинга автотранспорта уже несколько лет эффективно показывает себя в Югре на транспорте крупнейшей нефтедобывающей компании. Внедрение технологии машинного зрения и искусственного интеллекта показало, что водители стали проявлять за рулем большую бдительность. Сокращение частоты совершения опасных действий водителями снизилась более чем на 80%, а эффективность автопарка выросла до 15%.

"Автоматизация рабочих процессов – неотъемлемая составляющая эффективной работы современной компании. Внедрение современных отечественных решений позволяет нам минимизировать внеплановые простои газовозов, сокращать время реагирования на внештатные ситуации и обеспечивать оперативную доставку топлива заказчикам. С момента установки системы мониторинга мы уже отмечаем улучшение дисциплины водителей, и в дальнейшем планируем масштабировать это решение на весь автопарк", – рассказала директор компании "АЛЬЯНСГАЗ" Валентина Билан.

