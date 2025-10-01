  • 22 октября 202522.10.2025среда
Жители Абатского округа передали землякам на СВО мотоциклы и маскхалаты

Общество, 11:41 22 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мотоцикл "Урал" и элеткромотоцикл оправили землякам, участвующым в специальной военной операции жители Абатского округа. Техникой обеспечили бойцов по их заявкам. В отправке и гуманитарный груз с 15 маскировочными халатами и 65 масксетями, сообщил глава муниципалитета Игорь Васильев.

Защитные средства изготовили добровольцы объединения "Za победу СВО". Кроме того, земляки вложили в посылки бойцам балаклавы, сухой душ, окопные и факельные свечи, браслеты выживания, чай из трав, собранных на лугах Абатского округа.

из Telegram-канала главы Аботского округа Игоря Васильева | Фото: из Telegram-канала главы Аботского округа Игоря Васильева

Жительница с. Ощепково Зоя Яковлевна Сизова связала для военнослужащих 50 пар шерстяных носков.

