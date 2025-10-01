  • 24 октября 202524.10.2025пятница
Турнир, чемпионат и первенство по шашкам пройдут в Тюмени

Спорт, 17:45 24 октября 2025

пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер»

Соревнования по русским и стоклеточным шашкам пройдут в Тюмени в спортзале школы "Ладья" 25 и 26 октября. В нем примут участие как школьные команды из шести человек, так и индивидуальные участники, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Ожидается около 200 юных шашистов, которые сразятся за победу на 64-клеточной доске. Лучшие из них войдут в три сборные тюменских округов. В рамках соревнований по стоклеточным шашкам ожидается участие примерно 60 игроков.

2 ноября в здании Тюменского индустриального университета состоится командный чемпионат Тюменской области по русским шашкам. В соревнованиях выступят около 50 команд.

9 ноября во Дворце творчества и спорта "Пионер" пройдет первенство Тюменской области по русским шашкам в личном и командном зачетах. В нем выступят более 150 шашистов.

Победители соревнований в личном зачете получат право представить Тюменскую область на первенстве УФО по русским шашкам, которое пройдет в 2026 году в Челябинске.

# первенство , русские шашки , чемпионат Тюменской области

