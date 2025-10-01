  • 29 октября 202529.10.2025среда
  • USD79,8174
    EUR92,9395
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер южный

Трансляция прямой линии губернатора Александра Моора

Более 167 тысяч заявлений об учете и регистрации прав на недвижимость приняли в Тюменской области

Экономика, 17:46 29 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

167 тыс. 839 заявлений об учете и регистрации прав на недвижимость приняли в Тюменской области за девять месяцев 2025 года. В электронном виде – 67,82 %, сообщает региональное управление Росреестра.

В сентябре средний фактический срок государственной регистрации прав в электронном виде составлял 1,3 дня, государственного кадастрового учета - 1,2 дня, единой процедуры - 1,3 дня.

Управление Росреестра по Тюменской области напоминает, что получить услуги ведомства в электронном виде можно на официальном сайте Росреестра и портале "Госуслуги".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Росреестр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:46 29.10.2025Более 167 тысяч заявлений об учете и регистрации прав на недвижимость приняли в Тюменской области
17:36 29.10.2025Тюменское управление магистральных нефтепроводов отмечает 60‑летие с момента образования
16:40 29.10.2025Более 11 тысяч тонн зерна намолотили аграрии Вагайского округа в страду 2025 года
15:56 29.10.2025Урожай зерна в Тюменской области увеличился на тысячу тонн за сутки

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора