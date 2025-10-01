Более 167 тысяч заявлений об учете и регистрации прав на недвижимость приняли в Тюменской области

167 тыс. 839 заявлений об учете и регистрации прав на недвижимость приняли в Тюменской области за девять месяцев 2025 года. В электронном виде – 67,82 %, сообщает региональное управление Росреестра.

В сентябре средний фактический срок государственной регистрации прав в электронном виде составлял 1,3 дня, государственного кадастрового учета - 1,2 дня, единой процедуры - 1,3 дня.

Управление Росреестра по Тюменской области напоминает, что получить услуги ведомства в электронном виде можно на официальном сайте Росреестра и портале "Госуслуги".