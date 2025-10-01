  • 30 октября 202530.10.2025четверг
Тюменские производители представили новинки на выставке АПК в Екатеринбурге

Экономика, 11:30 30 октября 2025

ИА "Тюменская линия"

37 предприятий Тюменской области представляют регион на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке УФО в Екатеринбург-ЭКСПО 29-31 октября. Ряд компаний презентуют новую линейку продукции.

"Ишимский мясокомбинат наладил выпуск пельменей с названиями "Ямал" и "Югра". Поставляют их по югу области и в автономные округа. Среди сублимированной продукции есть мороженое. Предприятие не останавливается на месте, намерено сублимировать йогурт. Реклама огурцов сейчас идет на одном из федеральных каналов – это продукция, которую выращивают в Наримановском тепличном комбинате. Тюменская область может удивить настоящим, качественным, сибирским продуктом", - считает заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

Посетители выставки на стенде региона познакомятся с мясной, рыбной, молочной продукцией. Узнают, что из смородины, черники, земляники можно делать серьги, кольца и колье и о том, что в шоколад можно добавлять щучью икру, хреновину и белые грибы. И такие конфеты многих приводят в восторг.

Производители и переработчики сельскохозяйственной и пищевой промышленности встали на путь диверсификации, открывают новые виды бизнеса, выходят на зарубежный рынок, привлекают господдержку. Высокую оценку работников отрасли дали полномочный представитель президента РФ в УФО Артём Жога и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Роман Некрасов. Они вручили благодарственные письма и почетные грамоты шести работникам отрасли.

"В Уральском федеральном округе достигнута самообеспеченность по мясу и картофелю. Мы одни из лидеров в стране по производству муки, консервов, куриных яиц и макаронных изделий. По предварительным данным уборочной кампании этого года мы фиксируем рост урожая по всем основным культурам. Уверен, это не предел", - считает Жога.

Агропромышленный комплекс регионов УФО развивается. Текущий год стал успешным для Тюменской области, отметил Некрасов. Регион достиг рекорда в валовом сборе зерна.

"На Урале достигаются прекрасные результаты по производству зерновых, масличных культур, картофеля и овощей. Есть серьезные достижения в отрасли животноводства. И поэтому задача именно таких выставок – обеспечить фильтрацию идей, чтобы выбрать самое лучшее, передовое, важное в нынешних условиях. На мировом рынке сегодня большая конкуренция, но уверен, что общими усилиями власти и сельхозтоваропроизводителей задачи по обеспечению продовольственной безопасности будут решены", - подчеркнул замминистра сельского хозяйства.

Всего 35 регионов заняты в работе XIII Межрегиональной агропромышленной выставке УФО. Они представляют различные виды пищевой продукции, технику, научные разработки. Большая серия семинаров, лекций, дискуссий, мастер-классов ожидает участников и гостей отраслевого мероприятия.

Анжела Лебедева

