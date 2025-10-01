  • 29 октября 202529.10.2025среда
Трансляция прямой линии губернатора Александра Моора

Шесть представителей АПК Тюменской области получили награды на межрегиональной выставке УФО

Экономика, 10:57 29 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть представителей АПК Тюменской области получили награды на ХIII Межрегиональной агропромышленной выставке УФО, которая открылась в Екатеринбург-ЭКСПО 29 октября.

Вручал награды полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога. Среди отмеченных за многолетний, добросовестный труд, высокие производственные показатели и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса в УФО — гендиректор Заводоуковского маслозавода Михаил Докшин, исполнительный директор "Тюменьмолоко" Евгений Соловей. Благодарности вручены директору компании "Слада" Александру Храпову и специалисту ООО "Окейч" Жанне Цимбал. Благодарность Минсельхоза РФ получил директор тепличного комбината "Тюменьагро" Иван Усольцев и начальник производства кондитерской фабрики "Квартет" Петр Савин.

"Несмотря на суровые климатические условия, санкционные ограничения и другие вызовы, специалисты АПК с полной самоотдачей обеспечивают продовольственную безопасность страны. В Уральском федеральном округе достигнута самообеспеченность по мясу и картофелю. Мы одни из лидеров в стране по производству муки, консервов, куриных яиц и макаронных изделий. По предварительным данным уборочной кампании этого года мы фиксируем рост урожая по всем основным культурам. Уверен, это не предел", - подчеркнул Артем Жога.

Полпред напомнил, в выставке принимают участие 35 регионов страны — от Приморского края до Крыма. Особая гордость – экспозиция субъектов Уральского федерального округа. Более 100 сельхозтоваропроизводителей представляет весь путь продуктов – от поля до прилавка. Посетители могут попробовать уникальные вкусы Урала: рыбу, мясо, сыры, овощи.

Одновременно с агропромышленным форумом УФО под крышей Екатеринбург-Экспо проходят выставки: сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства "АГРОПРОМ Урал", продуктов питания и напитков InterFood Ural, оборудования, упаковки и ингредиентов для производства продуктов питания и напитков FoodTech Ural и форум по логистике, коммерческому транспорту и складскому оборудованию Translogistica Ural.

Они открыты для посещения до 31 октября. Подробная программа представлена на официальном сайте.

﻿

Анжела Лебедева

# АПК , Артем Жога , выставка , Екатеринбург

﻿
