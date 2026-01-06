  • 6 января 20266.01.2026вторник
Справки и выписки онлайн можно будет получать в Тюменской области

Общество, 16:05 06 января 2026

Справки и выписки из больниц и поликлиник можно будет получить онлайн в Тюменской области. Сервис станет доступен уже в 2026 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Станислав Логинов.

"Проактивные сервисы в здравоохранении – получение медицинских справок, заключений для решения различных жизненных ситуаций. Можно будет заказывать справки и выписки онлайн. Мы прорабатываем это с отраслью, чтобы некоторая часть справок стала доступна уже в 2026 году", - уточнил директор департамента.

Кроме того, в регионе расширят информационный ресурс "Книга памяти". В него добавят новые разделы про современников, которые совершили героические поступки в том числе и на СВО, внесли вклад в развитие Тюменской области.

Идет и работа по созданию личного кабинета спортсмена. Это одно из новых направлений цифровизации сферы физической культуры и спорта. Он также станет доступен пользователям уже в 2026 году.

Новшеством будет и запуск федерального проекта, в котором участвует Тюменская область – "Бытовые услуги" в сфере ветеринарии, сервиса "Мой питомец".

"Следующее направление – это образовательные инициативы. Мы планируем запустить новые образовательные курсы в нашей школе программирования и программе "Расширяй горизонты". Все, что связано с искусственным интеллектом пользуется спросом, поэтому расширяем курсы по работе с инструментами ИИ, автотестировщиками", - отметил Станислав Логинов.

Планируем массово обучать пользователей отечественного мессенджера Max в рамках программы "Расширяй горизонты". Это связано с тем, что сервисы в нем активно развиваются.

В электронной школе Тюменской области будет реализована возможность пополнять баланс транспортной карты. А самих школьников начнут обучать управлению БПЛА гражданского применения.

Оксана Корнеенкова

# электронная школа , электронные госуслуги

﻿
