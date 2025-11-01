Тюменцев предупредили о новой мошеннической схеме с голосованием

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Киберпреступники существенно усовершенствовали некогда примитивную схему обмана с просьбами проголосовать в конкурсах. Если раньше злоумышленники ограничивались единичной просьбой от взломанного аккаунта, то сегодня они выстраивают сложные многоэтапные схемы, чтобы добиться своей цели, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Механизм мошенничества работает так: сначала мошенники взламывают страницу пользователя или создают ее точную копию. Затем от имени жертвы формируется сообщество якобы для поддержки участника конкурса. Чтобы создать видимость реального активного сообщества, группа наполняется десятками ботов, оставляющих комментарии и имитирующих живое общение.

Когда видимость доверия создана, в группу начинают приглашать реальных пользователей. При этом им намеренно ограничивают возможность писать сообщения. Так злоумышленники контролируют информационное поле и не дают участникам усомниться в подлинности происходящего. Кульминацией схемы становится предложение перейти по ссылке, как будто для голосования или поддержки конкурсанта. На деле же это фишинговая или вредоносная ссылка.

Последствия таких манипуляций могут быть серьезными: от компрометации личных аккаунтов до кражи персональных данных и установки вредоносного программного обеспечения на устройства пользователей.

Эксперты по кибербезопасности призывают жителей Тюменской области быть бдительными. Важно проверять подлинность аккаунтов, от имени которых поступают просьбы, и не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они отправлены якобы знакомыми людьми.