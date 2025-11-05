28% жителей Тюменской области не знакомы с понятием "дроппер"

28% жителей Тюменской области не знают о существовании людей, которые превращают обычных граждан в соучастников финансовых преступлений. Исследование на тему кибербезопасности среди жителей региона провели с 30 июля по 18 августа 2025 года.

Только 72% опрошенных знакомы с понятием "дроппер". Это человек, который помогает мошенникам отмывать украденные деньги, используя свои банковские счета или карты для транзита или обналичивания средств. Наиболее информированной группой оказалась молодежь от 18 до 24 лет — 54% хорошо знакомы с понятием.

39 % жителей Тюмени значительно лучше осведомлены о дропперстве по сравнению с населением районов и малых городов (24%). Жители малых городов и сел оказываются в зоне повышенного риска не только из-за меньшей цифровой грамотности, но и из-за банального незнания современных схем мошенничества.

Дропперы стали основным звеном мошеннических схем и ежедневно вербуют новых "помощников" через социальные сети и мессенджеры. Каждый неинформированный человек — это потенциальная жертва, которая может не только потерять деньги, но и стать соучастником преступления. Чем меньше граждане знают об этой угрозе, тем легче их завербовать под видом "легкого заработка" или "помощи в финансовых операциях".