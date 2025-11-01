  • 1 ноября 20251.11.2025суббота
Ветеран СВО Валентин Кучеренко стал лауреатом конкурса "Димитровская суббота"

Общество, 13:24 01 ноября 2025

фото фонда "Защитники Отечества"

Ветеран СВО, финалист программы "Боевой кадровый резерв" Тюменской области Валентин Кучеренко в дуэте с женой Аленой стал лауреатом конкурса патриотической песни "Димитровская суббота".

"Наш семейный дуэт выступил на фестивале со своими песнями, и в номинации "Вокальный коллектив" получили диплом первой степени, - рассказал Валентин Кучеренко. – Нас просто переполняют положительные эмоции. Спасибо организаторам фестиваля".

С 30 октября по 1 ноября во Дворце творчества и спорта "Пионер" состоялся финал Международного молодежного конкурса патриотической песни "Димитриевская суббота". Он собрал исполнителей и музыкальные группы не только из Тюмени, но и из других регионов России, а также из зарубежных стран.

фото фонда "Защитники Отечества"

В этом году фестиваль был особенно ярким и насыщенным, ведь он не только продолжает традиции, но и открывает новые горизонты для творческого самовыражения. Кроме того, были предусмотрены специальные номинации для участников специальной военной операции, что подчеркивает важность патриотической тематики и поддержку тех, кто защищает Родину.

В фонде "Защитники Отечества" рассказали, что Валентин с детства был окружен примерами мужества и долга – мама – ветеран МВД, отец – ветеран Афганистана, деды – герои Великой Отечественной войны. Валентин не мог остаться в стороне, когда началась специальная военная операция.

Сейчас он успешно адаптировался к мирной жизни и вдохновляет других. Валентин – участник Боевого кадрового резерва, занимается творчеством, активно участвует в патриотических мероприятиях и общественной жизни региона.

