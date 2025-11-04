Александр Моор: Тюменская область остается примером дружбы и согласия народов

| Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области живут представители десятков народностей. Здесь веками строили, осваивали и защищали землю люди разных культур, но с одной общей судьбой. Уважение, взаимопомощь и доверие стали частью характера жителей, а регион был и остается примером дружбы и согласия народов.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе праздничной программы "Народов много – Родина одна!" 4 ноября. Мероприятие, посвящённое Дню народного единства, состоялось во Дворце культуры "Нефтяник".

Александр Моор напомнил о том, что России выпадало немало испытаний. Каждый раз, когда люди разных национальностей, вероисповедания и взглядов вставали плечом к плечу, страна становилась сильнее. Так было в многочисленных войнах и конфликтах, в которых жителям приходилось доказывать свою независимость и отстаивать право на уважение.

| Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

"2025-й – это год 80-летия Великой Победы, и он подчеркивает, что память о нашем подвиге сохранится навсегда. Также он объявлен Годом защитника Отечества и это дань уважения всем, кто стоял и стоит на страже нашей страны, кто сегодня защищает мир и справедливость. Среди них и наши земляки, которые достойно выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Они представляют разные народности, но на передовой едины, вместе сражаются за Родину. Такое же единство чувствуется здесь, в тылу, в поддержке наших воинов и членов их семей. Единство делает нашу страну сильной и непобедимой. Эти слова подтверждаются конкретными делами, поступками и человеческими отношениями", - сказал губернатор.

Александр Моор вручил жительницам Тюменской области Анастасии Кожахметовой, Екатерине Торосян, Татьяне Баталовой и Гаяне Авдалиян благодарности за поддержку их супругов – участников специальной операции. Благодарности за достойное воспитание сыновей, участвующих в СВО, получили Лязат Кожахметова и Елена Керина.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов в своем выступлении подчеркнул, что День народного единства – это, прежде всего, историческая память, неувядаемая сила духа, которая рождается из единства многонационального народа нашей страны.

"История учит нас, что когда мы едины – мы непобедимы. И сегодня этот священный завет предков актуален как никогда. Долг каждого из нас - быть вместе, быть единым целым с нашими защитниками, героями, участниками специальной военной операции, наследниками славного поколения победителей. И каждый из нас может и должен внести достойный вклад в общее дело. Сохраняя единство и нерушимую связь фронта и тыла, мы добьемся победы добра, справедливости и правды", - сказал спикер регионального парламента.

Важность единения, сплоченности народа в достижении общей победы подчеркнул и участник СВО Константин Лавренчук. "Та поддержка, которая есть на передовой, ощущается в полной мере. Пусть этот праздник для каждого из нас станет символом гордости за наш общий вклад в победу", - отметил он.

| Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

Участник программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Даурен Елеманов добавил, что Россия – это многонациональное государство и на полях боя бойцы, невзирая на свою национальность и вероисповедание, выполняют один общий долг для благополучия государства.

| Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

Председатель Тюменского регионального отделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев напомнил, что сегодняшний праздник – это память о тех событиях, когда в далеком 1612 году изгнали поляков из Москвы и России.

"Казалось бы, это далекий для нас день, но он явился эталоном для тех поколений, которые затем победили Наполеона, победили в Великой Отечественной войне, стали примером того, как мы должны жить. А жить мы должны едино, в братских отношениях. Хочется пожелать каждому из нас, чтобы мы это воплощали, чтобы нас это вдохновляло, чтобы мы понимали, что победа будет за нами", - сказал Евгений Воробьев.

Отметим, в рамках праздничного мероприятия на сцене ДК "Нефтяник" выступили лучшие творческие коллективы Тюменской области. Зрители увидели зажигательные народные танцы – русский, татарский, ненецкий, бурятский, танец горских народов Кавказа. На сцене выступили государственный ансамбль народного танца "Зори Тюмени", команда формэйшн "Вера", ансамбли танца "Огни", "Цеква" и "Юность Сибири". Завершился праздничный концерт ярким номером "Мы – народ! И в этом наша сила" в исполнении тюменских артистов.

Любовь Голышева