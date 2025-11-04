  • 4 ноября 20254.11.2025вторник
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Чемпионат Тюменской области по зимнему плаванию посвятили Дню народного единства

Спорт, 14:09 04 ноября 2025

Фото: ИА "Тюменская линия"

Спортивный турнир проходит на базе центра здорового образа жизни "АквАйСпорт-Тюмень - "Озеро Чемпионов", моржи!".

В программе на 4 ноября – заплывы вольным стилем на 400, 500 и 1000 метров, заплывы брассом и вольным стилем на различные дистанции, а также комбинированная смешанная эстафета 4х25 метров.

Около 500 спортсменов и болельщиков приняли участие в массовом обливании холодной водой в честь открытия сезона – Дня моржа 2025. В их числе – воспитанники тюменских детсадов, курсанты ТВВИКУ, жители города всех возрастов.

"Это первый официальный чемпионат Тюменской области. В турнире участвуют более 180 спортсменов в возрасте от 12 лет. В начале декабря в Тюмени пройдет первый этап Кубка России", – рассказал председатель Федерации зимнего плавания Тюменской области Алексей Патуров.

По мнению депутата Тюменской областной думы Алексея Салмина, наш регион является лидером в продвижении закаливающих технологий.

"Мы на протяжении 15 лет занимаемся продвижением зимнего плавания и закаливания для родителей с детьми. Радует, что сегодня распространяем эту технологию в детсады. К проекту по закаливанию присоединились 15 детских садов Тюмени. Надеюсь, придем и в школы. Ведь и статистика подтверждает, и родители видят, что дети, которые занимаются закаливанием под контролем специалистов, меньше болеют. Результат налицо", – рассказал депутат.

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия" ﻿

