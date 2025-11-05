Александр Моор призвал жителей Тюменской области быть внимательными на дорогах

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Глава региона Александр Моор призвал жителей Тюменской области быть внимательными на дорогах. Пост об этом он оставил в Telegram-канале.

“Дорогие земляки. Сегодня на дорогах Тюменской области произошло несколько серьёзных ДТП. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие”, – обратился губернатор.

По прогнозам, погодные условия в ближайшие дни останутся сложными.

“Прошу, будьте предельно внимательными за рулём. Соблюдайте скоростной режим, не рискуйте на обгонах. Берегите себя, своих близких, детей. Никакая спешка не стоит человеческой жизни”, – заключил глава региона.