  • 5 ноября 20255.11.2025среда
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Александр Моор призвал жителей Тюменской области быть внимательными на дорогах

Губернатор, 18:10 05 ноября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Глава региона Александр Моор призвал жителей Тюменской области быть внимательными на дорогах. Пост об этом он оставил в Telegram-канале.

“Дорогие земляки. Сегодня на дорогах Тюменской области произошло несколько серьёзных ДТП. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие”, – обратился губернатор.

По прогнозам, погодные условия в ближайшие дни останутся сложными.

“Прошу, будьте предельно внимательными за рулём. Соблюдайте скоростной режим, не рискуйте на обгонах. Берегите себя, своих близких, детей. Никакая спешка не стоит человеческой жизни”, – заключил глава региона.

# Александр Моор , дороги

