Тюменская область привлекла 23,9 млн рублей на реализацию творческих проектов

Общество, 17:05 12 ноября 2025

t.me/depculture (архив)

15 проектов из Тюменской области признаны победителями 15-го конкурса Президентского фонда культурных иницатив. Регион вошел в число лидеров по числу отобранных проектов.

Сумма грантовой поддержки составит более 23,9 млн рублей, еще 27 млн рублей победители привлекут в качестве софинансирования, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Наша задача — укреплять связи между людьми через культуру и совместное творчество. Мы выстроили эффективную систему поддержки авторов. Благодаря Проектному офису ПФКИ консультации для креативных команд стали регулярными, а сотрудничество с лидерами культурной сферы стало еще более тесным. Уверен, что эти проекты превратятся в реальные дела, а мечты тюменцев — в яркие события, которые объединят тысячи людей", - сказал директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров.

Проекты-победители: "Тобольск танцует!", "Платки – как искусство", цикл документальных фильмов "Миры людей", "А по берегам Туры...", гастроли кукольного спектакля "Золушка", "Айда в деревню", "Голоса малой Родины", "ГородМолодость", "Тюмень: этюды истории", "Кружевной мурал Тюмени", "Мультстудия "Ермаковка", "К истокам русской души", "Ковра ишимского живая нить 2.0", фестиваль хореографических спектаклей "SOMA" и IV Всероссийский конкурс и форум этнического видеоконтента "Mbl".

Срок реализации проектов-победителей — с 1 июня 2026 по 31 декабря 2027 года.

Продолжается прием заявок на новый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив второго полугодия 2026 года. Заявки принимаются до 2 декабря 2025 года. Подробная информация на официальном сайте.

