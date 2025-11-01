За розыгрыш с "похищением" человека наказали пятерых тюменцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К ответственности по статье "Мелкое хулиганство" привлекли пятерых молодых людей, подшутивших над своим приятелем. Также по решению суда им назначено по пять суток административного ареста.

В полицию поступили сообщения о том, что во дворе одного из домов неизвестные в камуфляже силой затолкали молодого человека в машину и уехали. Очевидцы уточнили, что парень сопротивлялся и, скорее всего, стал жертвой преступления.

Сотрудники полиции отследили маршрут передвижения подозреваемых, вскоре все они были задержаны по местам жительства и доставлены в отдел.

На допросе пятеро молодых людей рассказали, что похищения не было: так они решили подшутить над своим знакомым. Происходящее на видео снимал пятый участник розыгрыша.