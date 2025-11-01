  • 16 ноября 202516.11.2025воскресенье
  • USD81,1276
    EUR95,0987
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер южный

За розыгрыш с "похищением" человека наказали пятерых тюменцев

Происшествия, 16:53 16 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К ответственности по статье "Мелкое хулиганство" привлекли пятерых молодых людей, подшутивших над своим приятелем. Также по решению суда им назначено по пять суток административного ареста.

В полицию поступили сообщения о том, что во дворе одного из домов неизвестные в камуфляже силой затолкали молодого человека в машину и уехали. Очевидцы уточнили, что парень сопротивлялся и, скорее всего, стал жертвой преступления.

Сотрудники полиции отследили маршрут передвижения подозреваемых, вскоре все они были задержаны по местам жительства и доставлены в отдел.

На допросе пятеро молодых людей рассказали, что похищения не было: так они решили подшутить над своим знакомым. Происходящее на видео снимал пятый участник розыгрыша.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# полиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:27 16.11.2025Автомобиль съехал в кювет и загорелся в Аромашевском районе
16:53 16.11.2025За розыгрыш с "похищением" человека наказали пятерых тюменцев
16:04 16.11.2025За кражу денег с банковской карты пенсионерки задержали жительницу Омутинского района
13:44 16.11.2025Три техногенных пожара потушили в Тюменской области за сутки

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора