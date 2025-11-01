В Тюмени задержали студентку с запрещенным веществом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студентку, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков, задержали в Тюмени, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции обратили внимание на девушку, прогуливающуюся по ул. Гагарина поселка Мыс, и остановили ее для проверки документов. В ходе общения с автоинспекторами гражданка 2004 года рождения призналась, что имеет при себе запрещенное вещество.

Инспекторы дорожно-патрульной службы приняли решение доставить жительницу Тюменского района в отдел полиции. В ходе досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили под чехлом телефона подозреваемой пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза установила, что порошок является наркотиком мефедроном массой 0,98 грамма. Студентка одного из тюменских колледжей призналась, что приобрела и хранила запрещенное вещество для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ. Максимальная санкция статьи - три года лишения свободы. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.