Жительница Казанского округа получит соцконтракт на открытие пекарни

Бизнес-проект жительницы п. Новоселезнево по производству и продаже хлебобулочных и кондитерских изделий поддержали на комиссии по оказанию социальной помощи на основании социального контракта в администрации Казанского округа. На 350 тыс. рублей она планирует приобрести необходимое оборудование, чтобы начать собственное дело, написала глава муниципалитета Татьяна Богданова.

⁣"Государственная помощь по социальному контракту оказывается в приоритетном порядке многодетным семьям и семьям с детьми. За каждым жителем нашего округа, заключившим социальный контракт, установлено наставничество со стороны социальной службы, закреплен специалист по социальной работе. ⁣С начала 2025 года в Казанском округе заключено 13 социальных контрактов. Контракт помогает нуждающимся людям стать самостоятельными, обеспечивать себя и семью, улучшить материальное положение", - сказала глава Казанского округа.

⁣Получить консультацию и подать заявление на заключение соцконтракта можно в управлении социальной защиты населения Казанского и Сладковского округов.