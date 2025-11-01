  • 19 ноября 202519.11.2025среда
Жительница Казанского округа получит соцконтракт на открытие пекарни

Экономика, 17:49 19 ноября 2025

t.me/TatyanaAlexandrovnaBogdanova

Бизнес-проект жительницы п. Новоселезнево по производству и продаже хлебобулочных и кондитерских изделий поддержали на комиссии по оказанию социальной помощи на основании социального контракта в администрации Казанского округа. На 350 тыс. рублей она планирует приобрести необходимое оборудование, чтобы начать собственное дело, написала глава муниципалитета Татьяна Богданова.

⁣"Государственная помощь по социальному контракту оказывается в приоритетном порядке многодетным семьям и семьям с детьми. За каждым жителем нашего округа, заключившим социальный контракт, установлено наставничество со стороны социальной службы, закреплен специалист по социальной работе. ⁣С начала 2025 года в Казанском округе заключено 13 социальных контрактов. Контракт помогает нуждающимся людям стать самостоятельными, обеспечивать себя и семью, улучшить материальное положение", - сказала глава Казанского округа.

⁣Получить консультацию и подать заявление на заключение соцконтракта можно в управлении социальной защиты населения Казанского и Сладковского округов.

# Казанский район , социальный контракт

