Тюменцы смогут посетить вагон Снежной королевы в волшебном поезде Деда Мороза

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Вагон Снежной королевы с зеркальным и тронным залами, вагон-лавку и вагон-ресторан с блюдами северной кухни смогут посетить тюменцы в поезде Деда Мороза, который прибудет в Тюмень 11 декабря. Стоянка продлится три часа, сообщает пресс-служба СвЖД.

Желающие напишут и отправят письмо или открытку Деду Морозу, сфотографируются на память в новогоднем фотокупе. По заранее приобретенным билетам дети смогут поучаствовать в квесте в вагоне "Сказочная деревня" и встретиться с зимним волшебником в его вагоне-приемной. В вагоне "Кукольный театр" пройдет праздничное представление. В этом году ребят ждет новая постановка "Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы".

Детей и взрослых также ждет анимационная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и их сказочных помощников. Можно будет зайти в вагоны и поучаствовать в новогодних развлечениях.

Напомним, поезд отправился из Владивостока 19 ноября. Поездка продлится 54 дня. Поезд проедет более 20 тыс. км и остановится в 70 городах России. Помимо Тюмени, поезд совершит остановку в Ишиме 10 декабря. Завершится большое путешествие Деда Мороза 11 января 2026 года в Великом Устюге.