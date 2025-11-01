  • 20 ноября 202520.11.2025четверг
  • USD80,9448
    EUR93,7804
  • В Тюмени -2..-4 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменцы смогут посетить вагон Снежной королевы в волшебном поезде Деда Мороза

Общество, 17:49 20 ноября 2025

пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Вагон Снежной королевы с зеркальным и тронным залами, вагон-лавку и вагон-ресторан с блюдами северной кухни смогут посетить тюменцы в поезде Деда Мороза, который прибудет в Тюмень 11 декабря. Стоянка продлится три часа, сообщает пресс-служба СвЖД.

Желающие напишут и отправят письмо или открытку Деду Морозу, сфотографируются на память в новогоднем фотокупе. По заранее приобретенным билетам дети смогут поучаствовать в квесте в вагоне "Сказочная деревня" и встретиться с зимним волшебником в его вагоне-приемной. В вагоне "Кукольный театр" пройдет праздничное представление. В этом году ребят ждет новая постановка "Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы".

Детей и взрослых также ждет анимационная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и их сказочных помощников. Можно будет зайти в вагоны и поучаствовать в новогодних развлечениях.

Напомним, поезд отправился из Владивостока 19 ноября. Поездка продлится 54 дня. Поезд проедет более 20 тыс. км и остановится в 70 городах России. Помимо Тюмени, поезд совершит остановку в Ишиме 10 декабря. Завершится большое путешествие Деда Мороза 11 января 2026 года в Великом Устюге.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Дед Мороз , Новый год , поезд , праздники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:14 20.11.2025Евгений Грачев поблагодарил тюменских общественников за помощь бойцам СВО
20:10 20.11.2025Тюменские студенты и преподаватели получили 15 дипломов по итогам фестиваля "Все дизайн"
19:55 20.11.2025Обучение по информационной безопасности усилят в Уральском федеральном округе
19:01 20.11.2025Карантин по бешенству ввели в одном из сел Тюменской области 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора