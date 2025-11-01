ТюмГУ представил план развития вуза по госпрограмме "Приоритет-2030" в Москве

Фото: Telegram-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с командой Тюменского государственного университета принял участие в ежегодной защите плана развития вуза в рамках масштабной госпрограммы "Приоритет-2030". В этом году она нацелена на достижение технологического лидерства.

По словам Александра Моора, ТюмГУ представил в Москве новые проекты, которые при поддержке регионального правительства планируется реализовать в связи с присоединением Аграрного университета. Это новый важный этап в развитии региональной системы высшего образования и ее сотрудничества с реальной экономикой.

Агропромышленный комплекс входит в число ведущих отраслей региональной экономики. Тюменские сельхозпредприятия уже сейчас активно используют передовые технологии, уверенно продвигаются по пути цифровизации, выходят на внешние рынки. Но в сфере взаимодействия между наукой и сельхозпроизводством есть серьезный потенциал для развития и роста, поэтому есть намерение реализовать его вместе с ТюмГУ и аграрным бизнес-сообществом.

"По итогам заседания Совета по поддержке программ развития вузов будут определены университеты, которые в 2026 году получат грантовую поддержку. Желаю ТюмГУ успеха!" - подытожил губернатор Тюменской области.