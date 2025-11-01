Тюменские практики комфортной городской среды привлекательны для других муниципалитетов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Практики развития комфортной городской среды, применяемые в Тюменской области, привлекательны для участников региональных дней III Всероссийского муниципального форума "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ". Особую ценность представляют мастер-планы Тобольска и Тюмени, проект реконструкции ул. Ленина.

"Мастер-планы Тобольска и Тюмени привлекли внимание. Стоит задача, чтобы у нас появился такой же мастер-план, который мог бы объединить усилия власти, предпринимателей, готовых вкладываться в развитие инфраструктуры. Мы активно участвуем в федеральной программе формирования комфортной городской среды. Благоустроили наш парк, из полузаброшенного объекта создали центр притяжения. Еще три пространства благоустраиваем", - рассказал глава города Асино Томской области Александр Вульф в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Асино в 2025 году отметит 130-летие со дня основания. Он находится в 120 км от областной столицы. В нем проживают 125 тыс. жителей. Градообразующее предприятие – лесопромышленный комбинат.

Опыт Тюмени по благоустройству города, открытию новых парков и скверов давно привлекает внимание главы города Октябрьского Республики Башкортостан Алексея Пальчинского.

"Позиция руководства области и города видна, как можно благоустраивать пространства, для нас это очень полезно. И интересно взаимодействие власти и бизнеса в этом вопросе. Мы понимаем, что за счет бюджета все сделать невозможно. Поэтому практика Тюмени в этом нам полезна. Удивило то, что много благоустроенных локаций живописно вписаны в историческую часть города, есть чему поучиться", - подчеркнул Алексей Пальчинский.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Октябрьский находится на западе республики, граничит с Татарстаном, Оренбургской и Самарской областями. В нем насчитывается 116 тыс. жителей. В 2026 году его жители будут праздновать 80 лет со дня образования. В 2025 году город стал победителем конкурса "Малые города и исторические поселения" с проектом благоустройства территории у музыкального колледжа, здание которого является объектом культурного наследия.

В городе есть несколько нефтяных предприятий, развит бизнес в сферах бытового обслуживания и общественного питания. Так что потенциал для привлечения инвесторов в реализацию проектов благоустройства у местной власти есть.

Главный эксперт управления архитектуры администрации города Ухта Республики Коми Софья Волкова поделилась, что сейчас муниципалитет работает над проектом Газпром парка – экотропа. Такие проекты уже есть в Тюмени.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Нашему городу в 2029 году будет 100 лет, ваша практика реконструкции улицы Ленина хорошо подойдет нам. Готовы ее перенять. Мы хотим рассмотреть наш проспект Космонавтов как улицу, а не как дорожное полотно", - пояснила Софья Волкова.

Эксперт осталась под впечатлением от пешеходной улицы Тюмени с особняками с деревянным наличниками и от музея Конька-горбунка.

Всего 350 глав городов, депутатов, участников "Школы мэров" и проекта "Время героев" участвуют в региональном дне III Всероссийского муниципального форума "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ". Два дня, 20 и 21 ноября, они с помощью экспертов будут обсуждать урбанистику и архитектуру будущего.

Подробная программа на сайте.

Организаторы:Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации президента РФ и правительства Тюменской области.

Анжела Лебедева