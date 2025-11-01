В Тюмени проходят региональные дни форума "МАЛАЯ РОДИНА - СИЛА РОССИИ"

Открытие региональных дней III Всероссийского муниципального форума "МАЛАЯ РОДИНА - СИЛА РОССИИ" прошло в главном корпусе ТюмГУ 20 ноября. В нем участвуют более 350 представителей из разных регионов. Урбанистика и архитектура: создавая будущее - главная тема обсуждения власти, бизнеса, экспертов отраслей.

Полномочный представитель президента РФ в УФО Артём Жога в видеообращении к участникам отметил, что форум в Тюмени станет важной площадкой для обмена практиками, поиска новых решений, эффективных подходов.

"Вы – опора развития своих малых территорий. Успех страны складывается из вашей ежедневной, кропотливой работы. Благодарю вас за службу Уральскому федеральному округу и России", - сказал он.

Заместитель начальника управления администрации президента России по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что при формировании повестки форума главной целью было заглянуть за горизонт, узнать, как развиваются муниципалитеты, где есть точки роста.

"Архитектуру и урбанистику, как нигде, в Тюменской области можно показать лицом. Это динамично развивающийся регион. За эти дни есть возможность напитаться лучшими практиками, внутренней составляющей Тюменского региона, которая позволит взять что-то лучшее для других территорий", - считает Грачев.

В Тюменской области ежегодно вводят в эксплуатацию более 2 млн кв. метров жилья. Регион один из первых в стране начал использовать механизм КРТ. Только в Тюмени с его помощью реализуют 22 проекта. Застройщики, помимо жилых площадей, возводят социальную инфраструктуру. В рамках национальных проектов в муниципалитетах появляются новые комфортные дворы, общественные пространства, дороги, развязки. Крупные объекты удается реализовать и при поддержке инфраструктурных бюджетных облигаций.

Ряд проектов ведущих застройщиков региона включен в топ лучших практик и рекомендован к тиражированию по всей стране. Тюменская область становится все более привлекательной для жизни и работы.

"Наш регион — один из лидеров в строительной отрасли, создании комфортной городской среды, внедрении современных технологий в жизнь городов. Тюменские девелоперы строят не просто квадратные метры, а создают для новоселов необходимую инфраструктуру. Города меняются вместе с подходами к урбанистике, основанными на потребностях человека. Поэтому жители области активно вовлечены в эти процессы, обсуждение того, какими они видят села и города", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Программа форума рассчитана на два дня и насыщена мастер-классами и лекциями от ведущих экспертов в области девелопмента, градостроительства, умных технологий, моделирования, цифровизации в архитектуре и урбанистике.

Участники сессий "Диалоги о будущем" обсудят темы: "Красивый город-баланс эстетики и функциональности"; "Цифровая архитектура будущего"; "Мобильность и городское развитие" и другие.

"Нам важны преемственность поколений и умение заглянуть за горизонт с помощью новых технологий, современных подходов. Не нужно бояться непонятных на первый взгляд решений, бойтесь себя, если вы не хотите учиться и развиваться. Задавать неудобные вопросы – в этом сила. За время форума в Тюмени нам предстоит многое услышать и увидеть. Какими будут муниципалитеты, зависит от нас сегодня", - уверена сопредседатель ВАРМСУ, член президиума совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Региональные дни III Всероссийского муниципального форума "МАЛАЯ РОДИНА - СИЛА РОССИИ" пройдут в восьми субъектах РФ. С октября 2025 года по март 2026 года участников примут Ставрополье, Ленинградская, Тюменская, Иркутская, Липецкая и Астраханская области, Республики Саха (Якутия) и Башкортостан.

В рамках форума состоится церемония вручения III Всероссийской муниципальной премии "Служение", учреждённой президентом России Владимиром Путиным.

Организаторы форума: Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации президента РФ и правительства Тюменской области.

Подробная программа события представлена на сайте.

Анжела Лебедева