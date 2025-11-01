  • 20 ноября 202520.11.2025четверг
Макет острога на Исторической площади Тюмени установят в 2026 году

Общество, 12:30 20 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Макет первого Тюменского острога на Исторической площади представил глава Тюмени Максим Афанасьев участникам региональных дней III Всероссийского муниципального форума "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ", который проходит в ТюмГУ 20 ноября. Он будет создан совместно с Тюменским госуниверситетом в 2026 году.

"От проведения исторической экспертизы до создания архитектурного облика мы прошли большой путь. Хотим создать не просто экспонат, а локацию, где каждый житель и гость будет чувствовать место силы, с которой началось развитие Сибири. Место, которое будет притягивать", — пояснил Максим Афанасьев на визионерской мастер-лекции "Стратегия архитектурного развития: российский подход к формированию современной среды".

Напомним, 3D-модель Тюменского острога – это часть большого плана реконструкции ул. Ленина.

В рамках III Всероссийского муниципального форума "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ" главы муниципальных образований, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественных организаций обсудят и поделятся кейсами по улучшению жизни граждан. Ключевая тема – "Урбанистика и архитектура".

Виктория Макарова

# Максим Афанасьев , урбанистика

