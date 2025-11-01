  • 20 ноября 202520.11.2025четверг
В Тюмени стартовали региональные дни форума "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ"

Общество, 11:02 20 ноября 2025

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Региональный день Всероссийского муниципального форума "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ" стартовал в Тюмени. В открытии мероприятия приняли участие заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, заместитель полномочного представителя президента РФ в УФО Борис Кириллов, губернатор Тюменской области Александр Моор .

В рамках форума главы муниципальных образований, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественных организаций обсудят и поделятся кейсами по улучшению жизни граждан. Ключевая тема – "Урбанистика и архитектура", сообщает инфоцентр регионального правительства.

Посмотреть программу форума можно по ссылке.

III Всероссийский муниципальный форум "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ" проводится по поручению президента Владимира Путина. Организатором выступает ВАРМСУ при поддержке администрации президента РФ.

