В Тюмени задержали мужчину с солью

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном хранении наркотика синтетической группы задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.



Вечером в микрорайоне Войновка на ул. Майской сотрудники отдельного батальона ППСП заметили мужчину, который, идя по обочине, постоянно оборачивался, поправлял одежду и проявлял другие признаки беспокойства.

Полицейские остановили гражданина для проверки документов. На вопрос сотрудников патрульно-постовой службы о наличии при нем запрещенных веществ мужчина 1978 года рождения признался, что имеет при себе "пакетик с солью". В отделе полиции № 1 в присутствии понятых правоохранители изъяли из заднего кармана брюк задержанного пачку из-под сигарет, в которой находился свёрток, обмотанный изолентой белого цвета. В свёртке полицейские обнаружили пакетик с белым порошком. Экспертиза установила, что это наркотик N-метилэфедроном массой 0,34 грамма. Ранее судимый тюменец рассказал дознавателю, что приобрел наркотическое средство для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.