  • 21 ноября 202521.11.2025пятница
  • USD80,7321
    EUR92,6047
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер юго-западный

В Тюмени задержали мужчину с солью

Происшествия, 12:41 21 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном хранении наркотика синтетической группы задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Вечером в микрорайоне Войновка на ул. Майской сотрудники отдельного батальона ППСП заметили мужчину, который, идя по обочине, постоянно оборачивался, поправлял одежду и проявлял другие признаки беспокойства.

Полицейские остановили гражданина для проверки документов. На вопрос сотрудников патрульно-постовой службы о наличии при нем запрещенных веществ мужчина 1978 года рождения признался, что имеет при себе "пакетик с солью". В отделе полиции № 1 в присутствии понятых правоохранители изъяли из заднего кармана брюк задержанного пачку из-под сигарет, в которой находился свёрток, обмотанный изолентой белого цвета. В свёртке полицейские обнаружили пакетик с белым порошком. Экспертиза установила, что это наркотик N-метилэфедроном массой 0,34 грамма. Ранее судимый тюменец рассказал дознавателю, что приобрел наркотическое средство для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:41 21.11.2025В Тюмени задержали мужчину с солью
12:08 21.11.2025Четыре техногенных пожара потушили в Тюменской области за сутки
20:20 20.11.2025Четверых человек спасли при пожаре в Тюмени
16:00 20.11.2025В Тюмени экс-сотрудников госучреждения задержали за получение взятки в крупном размере

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора