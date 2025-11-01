  • 22 ноября 202522.11.2025суббота
  • USD79,0246
    EUR90,5625
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер южный

Тюменца с гашишем задержали на улице Дружбы

Происшествия, 11:48 22 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники ДПС на ул. Дружбы в Тюмени остановили для проверки документов автомобиль Volkswagen Golf. Находившийся за рулём 28-летний водитель признался полицейским, что имеет при себе запрещённое вещество.

В присутствии понятых в багажнике автомобиля правоохранители нашли сумку с веществом растительного происхождения, замотанным в пищевую плёнку.

Экспертиза установила, что это гашиш массой 11,89 гр. Подозреваемый пояснил дознавателю, что наркотик он приобрёл для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ. Максимальная санкция статьи - три года лишения свободы. Тюменцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:03 22.11.2025Четыре техногенных пожара потушили в Тюменской области за сутки
11:48 22.11.2025Тюменца с гашишем задержали на улице Дружбы
10:16 22.11.2025Тюменец без водительских прав ехал на "Ладе" в Нижнетавдинский район
09:18 22.11.2025Сбившего школьника водителя белого кроссовера ищут в Тобольске

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора