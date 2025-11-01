Тюменца с гашишем задержали на улице Дружбы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники ДПС на ул. Дружбы в Тюмени остановили для проверки документов автомобиль Volkswagen Golf. Находившийся за рулём 28-летний водитель признался полицейским, что имеет при себе запрещённое вещество.

В присутствии понятых в багажнике автомобиля правоохранители нашли сумку с веществом растительного происхождения, замотанным в пищевую плёнку.

Экспертиза установила, что это гашиш массой 11,89 гр. Подозреваемый пояснил дознавателю, что наркотик он приобрёл для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ. Максимальная санкция статьи - три года лишения свободы. Тюменцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.