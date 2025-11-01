В Тюмени успешно завершился проект "Тройная реабилитация" для детей с ОВЗ

| Фото: центр "Институт уникальных детей" | Фото: центр "Институт уникальных детей"

Реализация одного из самых востребованных проектов среди семей, воспитывающих детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, "Сенсорная интеграция: тройная реабилитация" успешно завершилась в Тюмени. Инициатива, поддержанная Фондом президентских грантов, подарила 20 юным жителям Тюмени и Тюменского района в возрасте от трех до 10 лет несколько месяцев интенсивной бесплатной реабилитации.

| Фото: центр "Институт уникальных детей" | Фото: центр "Институт уникальных детей"

"Этот проект стал результатом слаженного труда команды профессионалов, искренне преданных своему делу. Мы видели, как дети раскрываются, приобретают новые навыки, радуются своим маленьким победам. Для нас главная награда – улыбки ребят и благодарность родителей", - подчеркнула значимость совместной работы в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Мария Белоус. Она выразила надежду на то, что опыт "Тройной реабилитации" станет прочной основой для новых инициатив в поддержку детей с ОВЗ.

| Фото: центр "Институт уникальных детей" | Фото: центр "Институт уникальных детей"

Программа, реализованная командой детского коррекционно‑реабилитационного центра "Институт уникальных детей", охватывала три ключевых направления: адаптивную физическую культуру, аквареабилитацию и занятия в специализированной сенсорной комнате. Для каждого ребенка специалисты разработали индивидуальный план после первичной диагностики. В общей сложности юные участники прошли по 30 индивидуальных занятий, по 10 в каждом направлении, а суммарно было проведено 600 занятий.

| Фото: центр "Институт уникальных детей" | Фото: центр "Институт уникальных детей"

На днях состоялось торжественное награждение участников: каждый ребенок получил сертификат о прохождении курса. По итогам заключительных диагностик специалисты констатировали эффективные результаты и положительную динамику в физическом развитии всех без исключения участников.

| Фото: центр "Институт уникальных детей" | Фото: центр "Институт уникальных детей"

Родители поделились яркими впечатлениями от проекта. Мама Евы поблагодарила команду специалистов: "Моя дочка с удовольствием ходила на все занятия. Мы добились успехов благодаря вам. Огромное спасибо! Благодаря вашей команде наши особенные детки добиваются значительных успехов".

| Фото: центр "Институт уникальных детей" | Фото: центр "Институт уникальных детей"

Мамы других участников также отметили профессионализм педагогов, удобство расписания и комплексный подход, который благотворно влияет на физическое и психоэмоциональное развитие детей. Семьи выразили надежду на продолжение проекта и готовность вновь присоединиться к реабилитационным программам центра.

Напомним, проект стартовал в августе текущего года. Для его реализации были подготовлены три специализированных помещения общей площадью более 90 кв. м.

| Фото: центр "Институт уникальных детей" | Фото: центр "Институт уникальных детей"

Инна Кондрашкина