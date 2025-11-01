Спектакль "Мастер и Маргарита" с тифлокомментированием показали в театре кукол в Тюмени

| Фото: пресс-служба ТКТО | Фото: пресс-служба ТКТО

Нерядовой показ постановки "Мастер и Маргарита" с тифлокомментированием состоялся в Тюменском театре кукол в минувшие выходные. Это событие стало возможным благодаря победе театра в грантовом конкурсе программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".

Теперь зрители с ослабленным зрением могут в полной мере погрузиться в атмосферу масштабной постановки. Технология работает следующим образом: тифлокомментатор в режиме реального времени описывает происходящее на сцене, а зрители слушают комментарии через специальное мобильное приложение на смартфонах. Новое оборудование, полученное по гранту, позволило театру одновременно принимать на показах дополнительно десять человек с нарушениями зрения.

"Тифлокомментирование – это мост между миром театра и людьми с нарушением зрения. Мы стараемся, чтобы каждый зритель смог по‑настоящему посмотреть спектакль, а не просто послушать его. Когда театрал с нарушением зрения после спектакля говорит: "Я всё видел!", – это лучшая награда за нашу работу. Именно ради таких моментов мы и трудимся", – отметила в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" тифлокомментатор высшей категории Марина Нестеренко.

По ее словам, для Тюменского театра кукол это не первый опыт адаптации спектаклей для незрячих зрителей. В прошлом году при поддержке другой грантовой программы театр уже адаптировал одну из своих постановок. Теперь, благодаря программе "Особый взгляд", возможности для инклюзивных показов стали еще шире.

"Мы очень рады, что теперь можем принять больше зрителей, которые давно ждали возможности увидеть "Мастера и Маргариту", – поделилась Марина Нестеренко.

Театр планирует продолжить работу по адаптации репертуара. В этом сезоне зрители смогут увидеть еще два спектакля с тифлокомментированием, "Идиот" и "Красавица и чудовище".

