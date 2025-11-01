Театральная студия "Мари Ванна" готовится к премьере спектакля о войне

АНО "Театральная студия старшего поколения "Мари Ванна" АНО "Театральная студия старшего поколения "Мари Ванна"

Подготовкой к новому проекту под рабочим названием "Голоса памяти" занимается команда театральной студии старшего поколения "Мари Ванна" на базе тюменского молодежного театрального центра "Космос". Художник Маша Хайбуллина провела для них мастер-классы.

Первый - "Мифическое существо — карта моего внутреннего мира". Артистам предстояло через художественный образ мифического существа исследовать и осознать собственные качества, проявления и внутренние силы. На практике они на большом листе крафта формата А2 нарисовали своё существо.

"Здесь важен не художественный результат, а встреча с образом — тем, как женщина видит себя в символической форме. Какое существо получилось, что она узнала о себе, какие качества теперь хочется развивать или бережнее к ним относиться. На эти вопросы отвечали участницы мастер-класса. Помогаем увидеть ценность: что внутри каждой есть внутренний миф, живая история, которую можно переписать", - отметила художник МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина.

Также участницы театральной студии прошли мастер-класс "Кукла Я — образ моего внутреннего существа". С помощью крафт-бумаги, малярного скотча, шпагата, ножниц они создали свою куклу.

АНО "Театральная студия старшего поколения "Мари Ванна" АНО "Театральная студия старшего поколения "Мари Ванна"

Всего 10 занятий по актерскому мастерству, сторителлингу, сценической речи и два мастер-класса пройдут артисты во время подготовки к премьере нового спектакля. Это документальная постановка по рассказам, историям, воспоминаниям о родных - участниках Великой Отечественной войны, тружениках и детях войны. Под руководством драматурга Аэлиты Садретдиновой идут репетиции. Показы запланированы на 9,10 и 11 декабря.

Напомним, на реализацию проекта, приуроченного к 80-летию Победы, АНО "Театральная студия старшего поколения "Мари Ванна" выиграла грант губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества.

Анжела Лебедева