Театральная студия "Мари Ванна" готовится к премьере спектакля о войне
Подготовкой к новому проекту под рабочим названием "Голоса памяти" занимается команда театральной студии старшего поколения "Мари Ванна" на базе тюменского молодежного театрального центра "Космос". Художник Маша Хайбуллина провела для них мастер-классы.
Первый - "Мифическое существо — карта моего внутреннего мира". Артистам предстояло через художественный образ мифического существа исследовать и осознать собственные качества, проявления и внутренние силы. На практике они на большом листе крафта формата А2 нарисовали своё существо.
"Здесь важен не художественный результат, а встреча с образом — тем, как женщина видит себя в символической форме. Какое существо получилось, что она узнала о себе, какие качества теперь хочется развивать или бережнее к ним относиться. На эти вопросы отвечали участницы мастер-класса. Помогаем увидеть ценность: что внутри каждой есть внутренний миф, живая история, которую можно переписать", - отметила художник МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина.
Также участницы театральной студии прошли мастер-класс "Кукла Я — образ моего внутреннего существа". С помощью крафт-бумаги, малярного скотча, шпагата, ножниц они создали свою куклу.
Всего 10 занятий по актерскому мастерству, сторителлингу, сценической речи и два мастер-класса пройдут артисты во время подготовки к премьере нового спектакля. Это документальная постановка по рассказам, историям, воспоминаниям о родных - участниках Великой Отечественной войны, тружениках и детях войны. Под руководством драматурга Аэлиты Садретдиновой идут репетиции. Показы запланированы на 9,10 и 11 декабря.
Напомним, на реализацию проекта, приуроченного к 80-летию Победы, АНО "Театральная студия старшего поколения "Мари Ванна" выиграла грант губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества.
Анжела Лебедева