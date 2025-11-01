Молодых театралов Тюменской области приглашают на масштабный форум

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Театральный форум "Замысел" пройдет сразу на четырех локациях в Тюмени с 27 по 30 ноября. Участниками станут молодые режиссеры, актеры, танцоры и все, кто увлечен искусством, пишет Mоi-portal.ru.

Площадками тематического события станут "Контора Пароходства", МТЦ "Космос", театральный центр "РяДом" и мастерская "Будильник". Здесь участников ждут мастер-классы, тренинги и лекции в области театрального искусства. Среди педагогов форума - призер танцевального конкурса contemporary dance в Испании, эксперт Академии культурных и образовательных инноваций Евгения Глазунова, хореограф и сооснователь проекта TeatrPlastichesky Евгения Венина, хореографа в культурном центре ЗИЛ в Москве Владислава Мирошниченко.

"Это возможность для постановщиков, танцоров и театралов получить ценный опыт и вдохнуть новую жизнь в работу с телом. Мы стремимся развивать направление физического театра в городе и создавать все условия для его роста", — рассказала руководитель проекта Тамара Мингазиева.

Зарегистрироваться на форум можно до 26 ноября в сообществе "Театральный образовательный форум “Замысел”". Количество мест ограничено. Проект реализуют при поддержке гранта губернатора Тюменской области и регионального правительства.

Возрастное ограничение: 16+