Коллекция жилищ народов ханты и манси представлена на этностойбище под Тюменью

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Узнать о быте и культуре коренных малочисленных народов Севера можно, посетив этностойбище "Увас мир хот" (Дом северных людей) в дер. Кыштырла в Тюменском округе. Под открытым небом представлена коллекция видов жилищ.

"Более 15 лет назад пришла мысль показать жителям Тюмени жилища, традиционный быт коренных малочисленных народов, включая вещи, одежду, утварь, средства передвижения. Первым жилищем стал дом коренных жителей - ханты. Они и поставили этот объект. Одновременно на реке Демьянка, прямо на стойбище, сделали охотничий домик. Затем материал погрузили на баржу, более полутора тысяч километров занял его путь по воде до Тюмени", - поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" директор фонда развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Владимир Климов.

На территории этностойбища можно увидеть, хантыйскую избу, охотничий домик, летний и зимние чумы, лабазы, навесы. Внутри многих этнографических объектов - утварь, аутентичная мебель. Есть даже "олений домик", в котором парнокопытные спасаются от комаров и овода. Ханты делают домики для небольших стад, внутри ставится дымокур, пояснил он.

Отдельного внимания заслуживают нарты. Есть ненецкие, на которых можно быстро передвигаться по тундре, и хантыйские - они узкие, удлиненные, с их помощью можно проезжать между деревьев. Есть деревянные весельные лодки, носящие название обласы. Их здесь насчитывается около десяти. Выполненные из кедра используют в соревнованиях. Есть обласы грузоподъёмностью 700-800 кг. Все это сделано руками коренных жителей, подчеркивает Владимир Климов.

В планах поставить на территории этностойбища землянку, берестяной чум. "Увас мир хот" продолжит прирастать и экспонатами. Их Владимир Климов находит в экспедициях. Он наблюдает большой интерес у представителей научного сообщества, простых людей к образу жизни, изделиям коренных народов.

"Берем предметы из бересты, изделия из кожи, музыкальные инструменты. У нас есть обувь из лосиной кожи и сукна, которую делала бабушка. Мастерицы уже нет, а то, что она сделала, осталось. Мы показываем свой быт. С одной стороны - это коллекция, с другой - люди продолжают так жить. Чтобы увидеть это, к нам приезжают люди из Москвы, других городов, из-за рубежа. Не так давно были гости из Ирана, Израиля, Сингапура. Иностранцам интересен быт коренных малочисленных народов. Их волнуют такие темы, которые нам кажутся обычными", - добавил он.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин