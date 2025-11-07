Управленческий форум для девушек "Точка роста" проходит в Тюмени

Международный женский управленческий форум "Точка роста" стартовал в Тюмени 7 ноября. Четырехдневная образовательная программа рассчитана на поддержку и развитие девушек, стремящихся к лидерским позициям.

"Заявок было более тысячи, из регионов России и других стран. Много было заявок из Кыргызстана, Беларуси. Девушки писали мотивационные эссе и присылали идеи проектов, мы отобрали восемь лучших. У нас несколько блоков — от государственного и муниципального управления до международного молодежного сотрудничества. В рамках четырех дней участницы будут и учиться, и практиковаться", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Международного клуба дружбы Тюменской области Гюнель Бахышова.

Занятия проведут успешные женщины-лидеры, которые поделятся опытом в области управления проектами, карьерного роста и личной эффективности. Среди наставников проекта — председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

"Женское сообщество в нашей стране было, есть и будет одним из самых сильных, важных, значимых. Женщина может одновременно играть много ролей. Главная — роль матери, но при этом она является лидером, членом команды, общественным лидером", — отметила Светлана Иванова.

Проект "Точка роста", инициатором которого выступил Международный клуб дружбы, получил грантовую поддержку Росмолодежи, рассказал директор департамента молодежной политики Тюменской области Антон Дяченко.

"Важно, что это инициатива регионального отделения клуба. Ребята сами проработали проект, создали платформу, заявились на грант и получили поддержку. В программе форума заявлены очень актуальные темы, которые молодежь для себя рассматривает как точку роста", — отметил он.

Завершится форум защитой командных проектов, лучший из которых будет реализован при поддержке Международного клуба дружбы Тюменской области.

Вера Коршунова