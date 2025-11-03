Проект "К Победе шли вместе" объединил более четырех тысяч тюменских школьников
Решение актуальных вопросов современного патриотического воспитания стало главной задачей проекта регионального отделения Ассамблеи народов России Тюменской области "К Победе шли вместе".
Он стартовал в регионе летом 2025 года и за несколько месяцев объединил более 4 тыс. тюменских школьников более чем из 20 образовательных учреждений. В его рамках в школах проходили уроки мужества для детей и молодежи, построенные по принципу "живой истории". Это не сухие статистические данные сражений, не скучное перечисление дат и персоналий, а живое общение с героями, которые своим личным примером и историями формируют чувство патриотизма у молодежи, дух сопереживания, сострадания, гордости за тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны, и кто сейчас отстаивает интересы России в зоне СВО.
"2025-й год необычный в нашей стране. Это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Год защитника Отечества в России, Год героев в Тюменской области. И, конечно, мы в нашем региональном отделении Ассамблеи народов России размышляли, как принять в этом участие. Нашим общим делом явилось создание проекта "К Победе шли вместе". Сегодня мы ведем речь об исторической памяти, ведь мы всегда гордились тем, что советский народ стал победителем в Великой Отечественной войне. Поэтому важно знать историю нашей страны всем, прежде всего – молодежи, учащимся, студентам. И одна из задач данных встреч – знание истории России", - прокомментировал председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев.
Особенностью проекта "К Победе шли вместе" стала его многонациональность. Лекторами и слушателями выступили русские, чуваши, казахи, татары, представители казачества, узбеки, киргизы, таджики, цыгане. К примеру, в октябре в тюменском центре "Этнос" прошел урок не только мужества, но и дружбы народов. Члены регионального отделения Ассамблеи народов России Николай и Елена Герасимовы еще раз напомнили детям, что единство и сплоченность сыграли важнейшую роль в победе в Великой Отечественной войне. Ребята узнали, что советские граждане разных национальностей помогали друг другу выжить в условиях оккупации и голода.
Подобные уроки прошли в школах Тюмени, Тюменского, Нижнетавдинского, Исетского и других муниципальных округов. Мероприятия получили положительный отклик как детей и их родителей, так и педагогов, директоров образовательных учреждений. Поэтому инициаторами проекта "К Победе шли вместе" было принято решение не останавливаться, а продолжать проект. Уже запланированы уроки мужества в ноябре и декабре. Не исключено, что эта работа продолжится и в 2026 году.
Напомним, проект регионального отделения Ассамблеи народов России "К Победе шли вместе" в 2025 году стал победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области.
Любовь Голышева