Тюменским предпринимателям помогут подготовить заявки на грант

Экономика, 18:18 01 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тренинг по подготовке к конкурсу грантов для молодых и социальных предпринимателей пройдет в региональном центре "Семья" (проезд Геологоразведчиков, 14а) 5 ноября, начало — в 10 часов. Экспертом станет тренер школы социального предпринимательства, директор детского центра "Умный Джо" Ксения Афанасьева.

"Будем учиться разрабатывать проект для гранта, делать по нему финансовые расчеты, готовить презентацию и защищать свою бизнес-идею. Вместе с тренером пройдем все этапы", - сообщили в центре "Мой бизнес" Тюменской области.

Регистрирация по ссылке. Количество мест ограничено.

Обучение пройдет в рамках реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика"

# Мой бизнес , национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , предпринимательство , тренинг

