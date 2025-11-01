Тюменским предпринимателям помогут подготовить заявки на грант
Тренинг по подготовке к конкурсу грантов для молодых и социальных предпринимателей пройдет в региональном центре "Семья" (проезд Геологоразведчиков, 14а) 5 ноября, начало — в 10 часов. Экспертом станет тренер школы социального предпринимательства, директор детского центра "Умный Джо" Ксения Афанасьева.
"Будем учиться разрабатывать проект для гранта, делать по нему финансовые расчеты, готовить презентацию и защищать свою бизнес-идею. Вместе с тренером пройдем все этапы", - сообщили в центре "Мой бизнес" Тюменской области.
Регистрирация по ссылке. Количество мест ограничено.
Обучение пройдет в рамках реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика"