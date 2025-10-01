  • 29 октября 202529.10.2025среда
  • USD79,8174
    EUR92,9395
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер южный

Трансляция прямой линии губернатора Александра Моора

Глава Тобольска вручил водительские удостоверения участникам СВО, получившим тяжелые ранения

Общество, 17:02 29 октября 2025

фото администрации Тобольска

Глава Тобольска Петр Вагин вручил свидетельства о профессии водителей участникам СВО, получившим в ходе боевых действий ранения, которые не позволяют им сесть за руль обычного автомобиля.

Инициативу тобольского "Союза автотранспортников" "Второе дыхание" по бесплатному обучению участников СВО, получивших инвалидность, вождению транспортных средств на категорию "В", удалось воплотить в жизнь, благодаря гранту губернатора Тюменской области, сообщил Петр Вагин.

Название проекта, по мнению Петра Вагина, говорит само за себя.

"После тяжелых ранений, возможность управлять автомобилем, как прежде, утрачена. И мы безоговорочно поддержали инициативу Тобольской общественной организации "Союз автотранспортников", её руководителя Тимура Набиева, и у ребят, действительно, открылось второе дыхание", - сообщил он.

Это реальная помощь участникам специальной военной операции - освоить автомобиль с ручным управлением и получить водительское удостоверение категории "В". "Благодаря фонду "Защитники Отечества" трое бойцов в скором времени получат автомобили с адаптивным управлением. Как только машины прибудут в Тобольск, мы передадим ключи нашим героям. Для тех, кто прежде передвигался на инвалидной коляске, вождение – не просто удобство. Это свобода, уверенность и новые возможности", - подчеркнул глава Тобольска.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# СВО , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:31 29.10.2025Участники "Боевого кадрового резерва" стали героями фильма "Завтра наступит"
18:08 29.10.2025Динара Поштаренко: программа "Боевого кадрового резерва" дает возможность получить многогранное образование
17:57 29.10.202530 октября - события дня
17:30 29.10.2025В Тюмени открыли мурал "Наши герои вне времени"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора