Глава Тобольска вручил водительские удостоверения участникам СВО, получившим тяжелые ранения

фото администрации Тобольска

Глава Тобольска Петр Вагин вручил свидетельства о профессии водителей участникам СВО, получившим в ходе боевых действий ранения, которые не позволяют им сесть за руль обычного автомобиля.

Инициативу тобольского "Союза автотранспортников" "Второе дыхание" по бесплатному обучению участников СВО, получивших инвалидность, вождению транспортных средств на категорию "В", удалось воплотить в жизнь, благодаря гранту губернатора Тюменской области, сообщил Петр Вагин.

Название проекта, по мнению Петра Вагина, говорит само за себя.

"После тяжелых ранений, возможность управлять автомобилем, как прежде, утрачена. И мы безоговорочно поддержали инициативу Тобольской общественной организации "Союз автотранспортников", её руководителя Тимура Набиева, и у ребят, действительно, открылось второе дыхание", - сообщил он.

Это реальная помощь участникам специальной военной операции - освоить автомобиль с ручным управлением и получить водительское удостоверение категории "В". "Благодаря фонду "Защитники Отечества" трое бойцов в скором времени получат автомобили с адаптивным управлением. Как только машины прибудут в Тобольск, мы передадим ключи нашим героям. Для тех, кто прежде передвигался на инвалидной коляске, вождение – не просто удобство. Это свобода, уверенность и новые возможности", - подчеркнул глава Тобольска.