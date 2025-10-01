"Наличники Приишимья" признаны "Книгой года‑2025" в Тюменской области

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Победителя XIX ежегодного конкурса "Книга года" торжественно объявили в Тюменской областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева 24 октября. Звание "Книга года‑2025" присвоено изданию "Наличники Приишимья" Геннадия Крамора. Всего в состязании участвовали 168 книг – от художественной прозы до краеведческих исследований и публицистики.

Церемония собрала авторов, издателей, библиотекарей и ценителей литературы, подчеркнув роль конкурса как главной региональной площадки для признания достижений в литературе и книгоиздании. Директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров отметил особую значимость работ, приуроченных к 80‑летию Великой Победы, Году защитников Отечества и Году героев: "Представлены книги, которые сохраняют память о героях, тружениках тыла, подвигах участников специальной военной операции. Самое большое количество работ представлено в номинации "Лучшая книга о родном крае". Это говорит о бережном отношении авторов к истории, культуре и традициям региона".

Директор ТОНБ Ольга Адамович подчеркнула, что "Книга года" формирует уникальную коллекцию, которой нет равных: "Это ежегодный праздник, который мы ждем с большим нетерпением, потому что по итогам каждой "Книги года" у нас пополняется наша коллекция. Региональная литература — это те жемчужины, которых никто больше не имеет в таком количестве, качестве и комплекте, как у нас". Она также обратила внимание на рост качества полиграфии, разнообразие жанров, от сказок до новелл, и расширение географии участников: книги поступили из Ялуторовского, Заводоуковского, Упоровского округов, а также из Сургута, который представил книгу писателя из ЯНАО.

Автор победившей книги, ученый секретарь Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова Геннадий Крамор, поделился, что награда стала для него ожидаемой, но не лишенной волнения.

"Впервые мы в одной номинации получаем два диплома в разных степенях. Тема наличников действительно не поднималась в тюменском краеведении на монографическом уровне со времен книги Нелли Шайдиновой "Деревянная резьба Тюмени" (1980‑е годы). Этот труд и победа - результат работы команды, включая Татьяну Павловну Савченкову и Елену Михайловну Козлову‑Афанасьеву. Вероятно, это объективная оценка", — рассказал он в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

По словам организаторов, конкурс "Книга года" вновь доказал свою миссию — объединять творческих людей вокруг идей сохранения исторической памяти и культурного наследия. В этом году особенно ярко проявились тренды на краеведческую тематику, жанровое многообразие и высокий уровень издательского мастерства, что сделало событие значимым не только для профессионалов, но и для всех, кто ценит книгу как мост между прошлым и будущим.

Инна Кондрашкина