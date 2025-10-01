  • 20 октября 202520.10.2025понедельник
Молодежь Приишимья экопутешествует по родному краю

Общество, 18:30 20 октября 2025

"Книга, которой не должно быть" в ВК | Фото: "Книга, которой не должно быть" в ВК

Масштабный проект по экологическому просвещению молодежи набирает обороты в Тюменской области. Более полутора тысяч школьников Приишимья знакомятся с природным разнообразием родного края через участие в экопоходах и образовательных экскурсиях. Инициатива стартовала 1 сентября и продлится до 30 августа 2026 года.

"Книга, которой не должно быть" в ВК | Фото: "Книга, которой не должно быть" в ВК

Проект "Живые страницы книги, которой не должно быть" реализуется АНО "Белый клевер" при поддержке гранта губернатора Тюменской области. В течение года участников ждут пешие и водные походы, экскурсии по экологическим тропам, практические занятия по изучению природы.

Экологическое воспитание становится важной частью программы. Во время путешествий юные исследователи не только открывают для себя красоты родного края, но и учатся бережно относиться к природе. На каждом маршруте они сталкиваются с проблемой загрязнения — пластиковыми бутылками, алюминиевыми банками, обертками и особенно распространенными влажными салфетками.

"Книга, которой не должно быть" в ВК | Фото: "Книга, которой не должно быть" в ВК

Организаторы проекта уделяют особое внимание формированию экологической культуры. Во время походов ребята не просто замечают мусор — они активно участвуют в его сборе и утилизации. Специалисты проводят с ними беседы о важности сохранения чистоты природы, объясняют, почему так важно оставлять после себя только приятные воспоминания.

"Мы создаем не просто туристические маршруты, а формируем новое поколение защитников природы. Ребята получают возможность не только увидеть красоту родного края, но и внести свой вклад в его сохранение", — отметила кандидат биологических наук, преподаватель ишимского педагогического института им. П. А. Ершова, филиалаТюмГУ, куратор волонтеров-студентовы Ольга Козловцева.

"Книга, которой не должно быть" в ВК | Фото: "Книга, которой не должно быть" в ВК

Программа включает организацию 30 тематических экскурсий в загородном парке "Норгород", где школьники смогут познакомиться с уникальными природными объектами региона. Особое внимание организаторы уделят практическим занятиям — ребята примут участие в очистке лесов и водоемов от мусора, изучат местную флору и фауну.

"Книга, которой не должно быть" в ВК | Фото: "Книга, которой не должно быть" в ВК

"Наш подход основан на том, что лучшее обучение происходит через личный опыт. Когда ребенок сам пройдет по экологической тропе, увидит красоту природы и поймет, почему важно ее беречь, это останется с ним на всю жизнь", — подчеркнула Ольга Козловцева.

"Книга, которой не должно быть" в ВК | Фото: "Книга, которой не должно быть" в ВК

В реализации проекта принимают участие студенты Ишимского педагогического института, которые выступят в роли волонтеров-экскурсоводов. Юные путешественники в составе пяти групп отправятся в походы продолжительностью до 12 часов.

"Книга, которой не должно быть" в ВК | Фото: "Книга, которой не должно быть" в ВК

Напомним, еще один масштабный культурно-образовательный проект "Подворья Средиземья", разработанный АНО "Белый клевер", получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив в 2025 году. Инициатива направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия народов Тюменской области через современные форматы взаимодействия.

"Книга, которой не должно быть" в ВК | Фото: "Книга, которой не должно быть" в ВК

Инна Кондрашкина

# гранты губернатора , Ишим , Президентский фонд культурных инициатив

