Меры поддержки обсудят эксперты с тюменскими участниками проекта "СВОй кожевенник"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Меры поддержки и старт бизнеса обсудят эксперты с тюменскими участниками проекта "СВОй кожевенник" в Тюменском технопарке 27 октября, начало — в 14 часов. Об этом сообщает региональный центр "Мой бизнес".

"Мы расскажем, как открыть свое дело. Поделимся знаниями о регистрации бизнеса, мерах господдержки, а также возможностях получения грантов", - уточняется в сообщении.

Отметим, занятия по проекту "СВОй кожевенник" проводит руководитель тюменской кожевенной мастерской "СЛАДНО" Андрей Щебельник. После обучения каждый участник получит удостоверение установленного образца. Освоив интересное ремесло, они смогут зарабатывать на нем.

Проект реализует команда АНО ДПО "Центр переподготовки и повышения квалификации специалистов" при сотрудничестве с индивидуальным предпринимателем А. А. Щебельником, при финансовой поддержке гранта губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2025 году.