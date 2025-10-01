  • 17 октября 202517.10.2025пятница
  • USD79,0839
    EUR92,0834
  • В Тюмени 4..6 С 6 м/с ветер юго-восточный

Спортивную площадку открыли в селе Ялуторовского округа на грант губернатора

Спорт, 13:51 17 октября 2025

из Telegram-канала главы Ялуторовского округа Андрея Гильгенберга | Фото: из Telegram-канала главы Ялуторовского округа Андрея Гильгенберга

Спортивную площадку открыли в с. Старый Кавдык Ялуторовского округа на средства гранта губернатора Тюменской области. Она стала третьим таким объектом в 2025 году. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Гильгенберг в своем Telegram-канале.

"Непростое время переживает наша страна, но вместе мы делаем всё возможное, чтобы наши школьники, жители села могли развивать свои физические возможности, участвовать в соревнованиях и показывать достойные результаты", - подчеркнул глава.

﻿

Многофункциональная площадка со специальным покрытием предназначена для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Расположены на ней и тренажеры, турник.

Андрей Гильгенберг отметил, что грант губернатора Тюменской области муниципалитет получил за первое место в инвестиционной деятельности по итогам предыдущего года. А уличные тренажеры установили при материальной поддержке сельхозпредприятия "Приозёрное".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Андрей Гильгенберг , гранты губернатора , спортивная площадка , Ялуторовский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:51 17.10.2025Спортивную площадку открыли в селе Ялуторовского округа на грант губернатора
12:34 17.10.2025Ко Дню отца тюменские папы и дети померяются силами
12:12 17.10.2025Участники муниципальной спартакиады в Тюмени сыграют в боулинг
08:07 17.10.2025Более 100 атлетов выйдут на старт региональных соревнований в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора