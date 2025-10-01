Спортивную площадку открыли в селе Ялуторовского округа на грант губернатора

| Фото: из Telegram-канала главы Ялуторовского округа Андрея Гильгенберга | Фото: из Telegram-канала главы Ялуторовского округа Андрея Гильгенберга

Спортивную площадку открыли в с. Старый Кавдык Ялуторовского округа на средства гранта губернатора Тюменской области. Она стала третьим таким объектом в 2025 году. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Гильгенберг в своем Telegram-канале.

"Непростое время переживает наша страна, но вместе мы делаем всё возможное, чтобы наши школьники, жители села могли развивать свои физические возможности, участвовать в соревнованиях и показывать достойные результаты", - подчеркнул глава.

Многофункциональная площадка со специальным покрытием предназначена для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Расположены на ней и тренажеры, турник.

Андрей Гильгенберг отметил, что грант губернатора Тюменской области муниципалитет получил за первое место в инвестиционной деятельности по итогам предыдущего года. А уличные тренажеры установили при материальной поддержке сельхозпредприятия "Приозёрное".