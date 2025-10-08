"Передышка с пользой": в Тюмени запустили проект поддержки семей с особенными детьми

| Фото: АНО "Семейный коррекционный центр социальной абилитации "Неограниченные возможности" | Фото: АНО "Семейный коррекционный центр социальной абилитации "Неограниченные возможности"

Инновационный социальный проект "Передышка с пользой" начал свою работу в Тюмени. Он призван оказать существенную поддержку семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Семейный центр "Неограниченные возможности" запустил комплексную программу, направленную на создание благоприятных условий для детей и их родителей.

Суть проекта заключается в организации временного квалифицированного присмотра за детьми с особенностями развития, что позволяет родителям получить необходимый отдых и восстановить свои силы. Программа предусматривает три последовательных потока, каждый из которых длится один месяц. Первый поток уже успешно стартовал, объединив семь юных участников, всего их будет 16.

Комплексный подход к развитию детей является ключевым принципом программы. Для участников созданы все условия для полноценного развития: оборудованы специальные помещения, закуплены необходимые материалы, привлечены квалифицированные специалисты. В программе предусмотрены творческие мастер-классы, развивающие игры, занятия в сенсорной комнате и физическая активность. Каждому ребенку назначается персональный педагог-наставник.

Особое внимание уделяется индивидуальному подходу к каждому участнику программы. Специалисты учитывают особенности и потребности каждого ребенка, разрабатывая персонализированные программы развития. Для детей с двигательными нарушениями организуется индивидуальный присмотр на дому, а для ребят с ментальными нарушениями — групповые занятия в центре.

| Фото: АНО "Семейный коррекционный центр социальной абилитации "Неограниченные возможности" | Фото: АНО "Семейный коррекционный центр социальной абилитации "Неограниченные возможности"

Положительные результаты проекта уже заметны. Родители активно делятся своими впечатлениями. "Проект удивительный. Сын ходит с удовольствием", — отмечает Татьяна Парфентьева. Екатерина Бисимбеева выражает благодарность организаторам: "Классный проект! Спасибо, что пригласили".

По словам заместителя директора по социальному проектированию Ольги Карагаевой, основная цель проекта — обеспечить родителям возможность временного отдыха от постоянного ухода за ребенком. "Мы закупили все необходимые материалы, чтобы дети не просто находились с педагогом, а развивались", — подчеркнула она в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Важным аспектом проекта является создание безопасной и развивающей среды для детей. Специалисты центра разработали комплексную программу, включающую не только присмотр, но и полноценное развитие каждого участника. Особое внимание уделяется адаптации детей и их вовлеченности в различные активности.

Проект реализуется при грантовой поддержке конкурса грантов губернатора Тюменской области и завершится 30 декабря 2025 года. Организаторы уверены, что программа не только поможет улучшить качество жизни семей с детьми с особенностями развития, но и станет важным шагом в направлении создания инклюзивного общества в регионе.

| Фото: АНО "Семейный коррекционный центр социальной абилитации "Неограниченные возможности" | Фото: АНО "Семейный коррекционный центр социальной абилитации "Неограниченные возможности"

Инна Кондрашкина