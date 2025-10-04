Жительница Тюменской области выиграла грант на создание медиашколы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анна Оганисян из Омутинского округа выиграла грант Росмолодежи на форуме "Утро", который прошел в Тюмени с 24 по 28 сентября. Девушка получила 400 тыс. рублей на создание профильной школы "МедиаСтарт: Твой путь в мир медиа".

"На базе школ в медиацентрах нет инструментов, чтобы детей научить правильно и качественно снимать контент или писать блог. Я как педагог-организатор совместно с руководителем нашего медиацентра, советником директора по воспитательной работе пришли к выводу, что детям это нужно, им интересна профессия. Взяли инициативу в свои руки. Также перед нами стоит и другая задача - привлечь внимание детей к профессиям, в которых можно реализовать себя в селе и остаться там жить", - рассказала корреспонденту "Тюменской лини" Анна Оганисян.

Проект стартует с 1 февраля 2026 года. Участниками смогут стать подростки от 14 до 17 лет из Омутинского округа. Первым этапом станет конкурс в социальных сетях, после которого во второй тур пройдет 50 школьников. Их разделят на 10 команд по пять человек. Организаторы подготовили для ребят образовательный модуль из трех частей. В него войдут мастер-классы по направлению видеография, фотография, блогинг, журналистика, также подростков научат работать с искусственным интеллектом. В завершении второго блока состоится медиашкола от "Движения первых".

В третьей части участники сразятся в медиабатле. Лучшие получат возможность пройти стажировку в местом издательстве "Сельский вестник".

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Грантовые средства пойдут на закупку оборудования, в частности свет, микрофон и прочие атрибуты для обучения детей.

Напомним, что всего денежные средства в конкурсе "Росмолодежь. Гранты" выиграли три тюменца. На реализацию своих инициатив они получили более 1,5 млн рублей. Среди них - тюменец Георгий Семенов с настольной игрой "Рубежи Побед 1941-1945".

Виктория Макарова