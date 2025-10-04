Школьники Тюменской области встретятся с известными спортсменами

Проект "Вам со спортом по пути" стартует в Тюменской области до конца года. Команда известных спортсменов региона, представителей областных федераций, волонтеров встретится с учащимися муниципальных школ и расскажет о важности здорового образа жизни.

Форматы предусмотрены самые разные: лекции, патриотические акции у памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, спортивные викторины, мастер-классы, автограф-сессии и другие мероприятия.

"Цель нашего проекта – формирование у молодежи мотивации к достижениям и укреплению здоровья, а также сохранение памяти об истории спорта и спортсменах-ветеранах, которые воевали в годы Великой Отечественной войны", - рассказала олимпийская чемпионка, председатель комиссии по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Общественной палаты региона Луиза Носкова в интервью изданию "Тюменская oбласть сегодня".

Ее команда - Спортивный совет Тюменской области - стала победителем конкурса грантов губернатора 2025 года в направлении охраны здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни. Поддерживает инициативу и Общественная палата региона. Итоговым событием программы станет фестиваль-семинар "Мы выбираем спорт" в марте 2026 года.