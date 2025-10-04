  • 4 октября 20254.10.2025суббота
  • В Тюмени -1..1 С 0 м/с ветер северо-западный

В Тюмени проведут двухдневный археологический фестиваль "Человек. Природа. История"

Общество, 10:01 04 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Двухдневный палаточный археологический фестиваль "Человек. Природа. История" пройдет в лесопарке имени Ю. А. Гагарина в мае 2026 года. Проект получил финансирование в 800 тыс. рублей на конкурсе "Росмолодежь. Гранты", что прошел на форуме уральской молодёжи "Утро" в Тюмени.

"Наше событие ориентировано на всю молодежь Тюменской области, которая интересуется историей региона. За счет такой широкой аудитории все наши мероприятия будут иметь разновозрастную направленность. Причем сам фестиваль максимально приблизим к атмосфере археологических лагерей, в которых проводим свои полевые исследования", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" один из авторов фестиваля Дарья Скорикова.

Организаторы планируют событие вблизи археологического памятника "Мысовские курганы" эпохи раннего железного века, чтобы задействовать его в своих экскурсиях. Также для участников проведут VR-реконструкцию и мастер-классы по созданию древних украшений, поиску артефактов в песочнице и другие. Запланирована и ночная программа у импровизированного костра. По словам Дарьи, возможно, это будет вечер песен или археологических страшилок. На следующий день вновь стартует образовательная и развлекательная программа.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

После события состоится онлайн-конкурс. Участникам предложат на своих страницах в социальных сетях разместить пост, где нужно рассказать об интересном факте, который они узнали на фестивале. Главный приз – оплачиваемая поездка в археологическую экспедицию.

Напомним, всего в конкурсе "Росмолодежь.Гранты" на форуме уральской молодежи "Утро" финансирование на свои проекты выиграли 12 ребят, из которых трое - из Тюменской области.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# археология , гранты , Росмолодежь , фестиваль

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:38 04.10.2025Тюменские учителя объяснили преимущества средневзвешенной оценки
10:01 04.10.2025В Тюмени проведут двухдневный археологический фестиваль "Человек. Природа. История"
19:48 03.10.2025Карантин по бешенству ввели в д. Большие Ярки Казанского округа
19:32 03.10.2025СвЖД и Тюменская область подписали соглашение о сотрудничестве на 2026–2028 годы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора